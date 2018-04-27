Otomobil park halindeki tankere çarptı: 1 yaralı

Karaman’da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı saat 04.50’de Sakabaşı Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atilla G. (19) yönetimindeki 70 FE 842 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 70 FP 991 plakalı tankere çarptı. Tankere çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Yaralı genç, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.