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07 Ekim 2018 Pazar 10:11

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil sürücüsü park halindeki tırı fark etmeyerek, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adıyaman istikametinden...

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil sürücüsü park halindeki tırı fark etmeyerek, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adıyaman istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ramazan Ç. yönetimindeki 34 KB 1884 plakalı otomobil, ilçenin girişinde park halindeki tırı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren ve arabada sıkışan sürücü Ramazan Ç., çevredekilerin olay yerine çağırdığı ilk yardım ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı adam, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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