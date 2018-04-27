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27 Nisan 2018 Cuma 14:48

Otomobil pastaneye girdi: 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, pastaneye girdi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil pastaneye girdi: 4 yaralı
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Adana’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, pastaneye girdi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Ölmez’in (23) kullandığı 01 RS 571 plakalı otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma çıktı daha sonra da bir pastanenin camını kırarak içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü Ölmez ve otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen üç kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sırada pastanede ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası faciayı engelledi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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