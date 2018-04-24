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24 Nisan 2018 Salı 13:33

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İlyas Güzel (48) idaresindeki 55 SE 258 plakalı otomobil, Çatalpınar Mahallesi Düzkırık mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlyas Güzel (48) idaresindeki 55 SE 258 plakalı otomobil, Çatalpınar Mahallesi Düzkırık mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü İlyas Güzel yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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