Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlyas Güzel (48) idaresindeki 55 SE 258 plakalı otomobil, Çatalpınar Mahallesi Düzkırık mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü İlyas Güzel yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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