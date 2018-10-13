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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:45

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurdan dolayı kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Hurdaya dönenen araçta otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkiinde meydana...

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmurdan dolayı kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Hurdaya dönenen araçta otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Zafer A. idaresindeki 16 ARF 96 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle Kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ise hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici marifetiyle otoparka çekilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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