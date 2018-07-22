ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 22:01

Otomobil takla attı: 4’ü çocuk 5 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Diyarbakır Mardin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen...

Otomobil takla attı: 4'ü çocuk 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Mardin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobilde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Takla atan otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku