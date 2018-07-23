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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:17

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suhely İsmail Hekim idaresindeki 19 FL 416 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin yerinden...

Otomobil takla attı: 5 yaralı
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Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suhely İsmail Hekim idaresindeki 19 FL 416 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin yerinden kopması sonucu takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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