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16 Ekim 2018 Salı 00:42

Otomobil takla attı: 6 Yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Beyhan Özgenel idaresindeki 44 PR 624 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu...

Otomobil takla attı: 6 Yaralı
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Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyhan Özgenel idaresindeki 44 PR 624 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 20. kilometrede taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Beyhan Özgenel ile otomobilde bulunan Muhammed Bekir Özgenel, Hasan Dilli, Tayyip Gündüz, Halil Seyda, Şerif Uçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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