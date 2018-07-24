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24 Temmuz 2018 Salı 12:50

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.Kaza, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisi yakınlarında Bölge...

Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisi yakınlarında Bölge Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada, Kadir Bodur’un kullandığı 32 DJ 111 plakalı tırı durdurdu. Bu aracın kontrolü yapılırken, arkadan gelen Ali Başıbüyük yönetimindeki BC 946 NZ Fransa plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan eşi Sultan Başıbüyük ise yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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