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18 Kasım 2017 Cumartesi 06:58

Otomobil tırın altına girdi: 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

100 Karayolu Çilimli mevkiinde otomobil tır’ın altına girdi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti yanında bulunan 1 kişi yaralandı.Kaza D-100 Karayolu Çilimli...

Otomobil tırın altına girdi: 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı
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100 Karayolu Çilimli mevkiinde otomobil tır’ın altına girdi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Çilimli İlçesi mevkii Düzce Orman ürünleri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan Mehmet Şerif Uncu (21) idaresinde ki 34 KY 6398 plakalı otomobil aşırı sis nedeniyle orman ürünleri sanayisi kavşağında dönüş yapmakta olan Murat Maşa (38) idaresinde ki 26 EB 536 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil tırın altına girerken otomobilde bulunan sürücü Mehmet Şerif Uncu ve araçta bulunan Sümeyye Merve Aydın (23) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücü Mehmet Şerif Uncu yolda hayatını kaybetti. Sümeyye Merve Aydın’ın ise tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol taliye yoldan verilirken araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Şerif Uncu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım’ın üvey oğlu olduğu öğrenildi.

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