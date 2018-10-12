Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine hareket halinde ki Yılmaz Mumcu yönetiminde ki 61 EL 784 plakalı otomobil R.E. yönetiminde ki 53 K 2434 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan ve hayatını kaybeden Leyla Mumcu’yu (43) Görele Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışması sonucu çıkardı. Otomobil sürücüsü Yılmaz Mumcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.