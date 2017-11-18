Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ise açılan hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Mustafa U. hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U. yönetimindeki 42 TC 463 plakalı otomobil, bir tekstil fabrikasının önünde Bilal Y.’nin kullandığı 42 HVJ 62 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörün sol arka tekerleğinin bulunduğu aksam parçalanırken, yerinden koparak savrulan lastik uzun süre bulunamadı.