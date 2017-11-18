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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:16

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin önünde seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin önünde seyir halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U. yönetimindeki 42 TC 463 plakalı otomobil, bir tekstil fabrikasının önünde Bilal Y.’nin kullandığı 42 HVJ 62 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörün sol arka tekerleğinin bulunduğu aksam parçalanırken, yerinden koparak savrulan lastik uzun süre bulunamadı.

Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ise açılan hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Mustafa U. hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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