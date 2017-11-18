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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:39

Otomobil yoldan çıktı

Adıyaman şehir çıkışı Özelevler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.Edinilen bilgiye göre, Yakup Kara yönetimindeki 34 VY 8487 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine...

Otomobil yoldan çıktı
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Adıyaman şehir çıkışı Özelevler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yakup Kara yönetimindeki 34 VY 8487 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giderken Özelevler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil rampaya vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yakup Kara, yolcular Şirin Kara ve Mehmet Kara hafi şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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