Otomobilde kaçak alkol satışı yapan şahsa 21 bin lira ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gece geç saatlerde araç içerisinde açıktan alkol satan satışı yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahsa 21 bin lira para ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.Düzce’de polis ekiplerinin...

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gece geç saatlerde araç içerisinde açıktan alkol satan satışı yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şahsa 21 bin lira para ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

Düzce’de polis ekiplerinin dikkati sayesinde otomobilde kaçak alkol satışı yapan bir zanlı suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu saat 23.00 sıralarında Uzun Mustafa Mahallesi Uzun Mustafa Caddesi’nde devriye atan yunus ekipleri, bir büfe önündeki otomobilden şahıslara siyah poşet içerisinde bir şey verildiğini fark etti. Şüphe üzerine aracı kontrol eden ekipler, B.D. adlı şahsın araç içerisinden alkol satışı yaptığını tespit etti. Araçta yapılan aramada kasa içerisinde toplamda 126 adet şişe ve kutu şeklinde değişik markalarda alkol ele geçirdi.

Alkollere el koyan ekipler, B.D.’yi işlem yapmak üzere Çatana Polis Merkezinde götürdü. Araç içerisinde açıktan alkol satışı yaptığı tespit edilen zanlıya 21 bin lira para cezası kesildi. Ekipler otomobili de 15 gün trafikten men ederek, şahsa bin 110 lira da idari trafik cezası kesti.