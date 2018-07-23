Samsun’da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolu Erenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Keşkekçi (29) idaresindeki 55 YF 531 motosiklet, yolun kenarında duraklamakta olan Uğur Keleş idaresindeki 55 AAZ 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.