Otomobilin çarptığı 3 işçiye hüzünlü veda

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mermerciler Sitesi mevkiinde ot biçme çalışması yaptıkları sırada kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesinin 3 işçisi defnedildi.Manisa Büyükşehir...

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Mermerciler Sitesi mevkiinde ot biçme çalışması yaptıkları sırada kontrolünü kaybeden bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesinin 3 işçisi defnedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personellerinden İsmail Ulutaş, Müştak Uğurhan ve Mehmet Gönen; Mermerciler Sitesi mevkiinde Turgutlu Caddesi üstündeki refüjde ot biçme çalışması yaparken, seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Görev başında hayatlarını kaybeden 3 işçi 3 ayrı ilçede toprağa verildi.

Cenazeye Başkan Ergün de katıldı

Şehzadeler ilçesi Mermerciler Sitesi mevkiinde ot biçme çalışması yaptıkları sırada kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personellerinden Mehmet Gönen, Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Elim kazada hayatını kaybeden görev şehidi Mehmet Gönen’in cenaze namazı Büyükbelen Merkez Camii’nde Cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Aybars Özbilgin, mahalle muhtarları ile Merhum Mehmet Gönen’in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cenaze namazı öncesinde merhum Mehmet Gönen’in yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Merhum Mehmet Gönen kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İsmail Ulutaş Köprübaşı’nda toprağa verildi

Aynı kazada hayatını kaybeden İsmail Ulutaş da baba ocağı Köprübaşı’nın Çavullar Mahallesi’nde mahalle mezarlığına defnedilirken, Büyükşehir Belediyesi heyeti de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Görevi başında hayatını kaybeden İsmail Ulutaş (35), baba ocağı olan Köprübaşı ilçesi Çavullar Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Köprübaşı Çavullar Mahallesi’ndeki cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem, Ulutaş’ın ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi heyeti, acılı baba Çetin Ulutaş ve merhum İsmail Ulutaş’ın oğlu İsmail Ulutaş’a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün taziye mesajlarını iletirken; başsağlığı ve sabırlar dileğinde bulundu. Heyet, acılı ailenin yanında ve yardımcısı olacaklarını dile getirdi. Ulutaş kılınan cenaze namazının ardından Çavullar Mahalle Mezarlığı’nda dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.

Hüzünlü veda

Aynı kazada hayatını kaybeden bir diğer işçi Müştak Uğurhan da Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Uğurhan’ın Seyitli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ kurmayları katılarak acılı aileye baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Elim kazada hayata veda eden Müştak Uğurhan, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Uğurhan’ın cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, meclis üyeleri, siyasi parti temsileri, oda ve dernek başkanları, yakınları ve Uğurhan’ın mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Uğurhan sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından baba İbrahim Uğurhan’a taziye dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ kurmayları acılı aileye baş sağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.