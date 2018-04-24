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24 Nisan 2018 Salı 18:23

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alp B’nin kullandığı 35 BBD 88 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Şinasi Ş.’ye çarptı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuk burada yapılan müdahalelerin ardından durumu ağır olduğu için daha donanımlı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 10 yaşındaki Şinasi’nin tedavisinin devam ettiği Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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