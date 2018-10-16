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16 Ekim 2018 Salı 20:42

Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Denizli’de bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. idaresindeki 20 GG 020 plakalı otomobil, Denizli’den Çivril istikametine seyir halindeyken saat 12.40 sıralarında Çivril-Denizli...

Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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Denizli’de bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. idaresindeki 20 GG 020 plakalı otomobil, Denizli’den Çivril istikametine seyir halindeyken saat 12.40 sıralarında Çivril-Denizli karayolu 1 kilometresine geldiğinde Yakasomak köy yolundan ana yola çıkan H.İbrahim Bahadır’ın (58) kullandığı 20 L 9284 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet aracın altına sıkışarak yaklaşık 100 metre sürüklenirken, asfalta düşen motosiklet sürücüsü H. İbrahim Bahadır ağır yaralandı. Araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile Çivril şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan H. İbrahim Bahadır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü Hüseyin E. gözaltına alındı.
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