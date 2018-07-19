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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:08

Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin bacağı koptu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, otomobilin belediye temizlik kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir işçini bacağı koptu, araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin bacağı koptu
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, otomobilin belediye temizlik kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir işçini bacağı koptu, araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Taner Zirek yönetimindeki 35 EB 8199 plakalı otomobil, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Harun D. idaresindeki 09 PG 820 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada temizlik işleri personeli Savaş Özben’in (33) sol bacağı parçalanarak koparken, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Taner Zirek (18) ve yolcu Mehmet Uysal (22) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sol bacağı kopan temizlik işleri personeli Savaş Özben ile otomobilde bulunan yolcu Mehmet Uysal’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. 147 promil alkollü olduğu öğrenilen çöp kamyonu şoförü Harun D. ise gözaltına alındı.
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