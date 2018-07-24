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24 Temmuz 2018 Salı 17:21

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya’nın Finike ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Antalya’nın Finike ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunun Hasyurt tır garajı mevkisindeki patika yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Sebahattin Atalay’a (47) arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Araç olay yerinden hızla uzaklaşırken yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sebahattin Atalay’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Finike Devlet Hastanesine götürülen Atalay kurtarılamadı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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