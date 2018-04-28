Otomobilin kaputundan binlerce uyuşturucu hap çıktı

İstanbul Avcılar’da bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve İzmir’e gideceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araca operasyon düzenleyen polis, kaputun motor kısmında 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul Avcılar’da bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve İzmir’e gideceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araca operasyon düzenleyen polis, kaputun motor kısmında 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede fiziki ve teknik takip yapan Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 35 S 6231 plakalı otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan ekipler, İzmir’e gideceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Barış Manço Kültür Merkezi önünde araca operasyon düzenledi. Durdurulan otomobil sürücüsü Abdulkerim K.’yi gözaltına alan polis, üst aramasını yaptı. Üzerinde suç unsuruna rastlanılmayan şahıs, araçla birlikte polis merkezine götürüldü.

Kaputtan uyuşturucu çıktı

Büroda araçta detaylı bir arama yapan polis, kaputu açtığında motor kısmına saklanmış 2 adet poşet olduğunu fark etti. Poşetleri açan ekipler, 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, Abdulkerim K. ve maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.