Otomobiliyle üst geçide çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti

Bursa’da otomobiliyle üst geçide çarpan kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa İzmir Karayolu Göçmen Konutları yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İzmir istikametine seyreden 2 çocuk annesi Esra A. (31) idaresindeki 16 KE 912 plakalı otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin demir ayağına çarptı. Direğe dolanan otomobil paramparça olurken kullandığı otomobil içerisinde sıkışan genç kadın olay yerinde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Acar’ı kurtarmak için seferber oldu. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Esra Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken, Bursa İzmir karayolu İzmir istikametine gidiş tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Esra A.’nın cenazesi morga kaldırıldı. Acı haberi alan eşi de olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.