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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:32

Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen servis minibüsünün içerisindeki 16 işçi hafif şekilde yaralandı.Kaza, sabah erken saatlerde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Evren Caddesi’nde meydana geldi....

Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 16 yaralı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen servis minibüsünün içerisindeki 16 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Evren Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölcük’te bulunan bir otomobil fabrikası işçilerini taşıyan Erkut O. İdaresindeki 41 P 3588 plakalı servis minibüsü ile Adnan S. yönetimindeki 41 GS 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada sürücüler Erkut O. ve Adnan S. ile minibüsteki 14 işçi hafif yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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