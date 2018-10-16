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16 Ekim 2018 Salı 16:32

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen...

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
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Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir E. (28) idaresindeki 70 DP 134 plakalı otomobil, Bülent K. (42) yönetimindeki 70 FU 998 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletinden yola savrulan sürücü Bülent K., başındaki kask sayesinde hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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