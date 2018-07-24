Otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 7’si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında Kulu Makas mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz S. (48) idaresindeki 67 EL 834 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı sırada, Ankara istikametinden Aksaray yönüne gitmekte olan Irak ve İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yabancı plakalı ciple çapıştı. Kazada otomobil sürücüsü C.S. ile araçta bulunan Z.S. (33), Sena S. (9), E.S. (5) ile cip sürücüsü ve Irak ve İngiliz vatandaşı oldukları öğrenilen N.H, N.B.S. (20), M.B. (4), D.H. (10), L.H. (19) ile Z.H. (43) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 9 yaşındaki Sena S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.