ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:58

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri-Sivas karayolunun 28. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 33 AAT 143 plakalı otomobil...

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri-Sivas karayolunun 28. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. yönetimindeki 33 AAT 143 plakalı otomobil ile K.Ö. yönetimindeki 58 HD 694 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle K.Ö. yönetimindeki 58 HD 694 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 58 HD 694 plakalı araçtan yaralı olarak çıkarılan Y.E.Ö. , H.Ö. , Z.Ö., Z.Ö., KÖ. ve diğer araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü N.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafiğin akışı tekrar sağlandı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku