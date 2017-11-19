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19 Kasım 2017 Pazar 16:59

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Oluklu Caddesi Uzunbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. idaresindeki 41 SH5 81 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet T. idaresindeki 31 NCC 52 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet T. idaresindeki araç yol kenarına savruldu. Kaza sonucunda otomobillerde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi ve SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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