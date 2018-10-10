Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balküpü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ö. idaresindeki 34 SM 2569...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balküpü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ö. idaresindeki 34 SM 2569 plakalı araç, İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde seyir halindeyken Balküpü kavşağına yaklaştığı esnada yan yoldan gelen Ö.B.K. idaresindeki 34 SZ 7045 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller orta refüje savruldu. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan vatandaşların ilk kontrolleri yapıldı. Kontrolleri yapılan Ö.B.K. ve Ö.Ö. daha sonrasında ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.