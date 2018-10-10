ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:48

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balküpü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ö. idaresindeki 34 SM 2569...

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balküpü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ö. idaresindeki 34 SM 2569 plakalı araç, İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde seyir halindeyken Balküpü kavşağına yaklaştığı esnada yan yoldan gelen Ö.B.K. idaresindeki 34 SZ 7045 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller orta refüje savruldu. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan vatandaşların ilk kontrolleri yapıldı. Kontrolleri yapılan Ö.B.K. ve Ö.Ö. daha sonrasında ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku