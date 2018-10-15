Otomobillerin çarpıştığı kazada karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolu adeta savaş alanına döndü.Edinilen bilgiye göre, Nizip-Birecik eski karayolunda Leyla A. (31) idaresindeki 33 CDK...

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolu adeta savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Nizip-Birecik eski karayolunda Leyla A. (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet K.’nın (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından zeytin bahçesine savrulan 27 F 5984 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet K. ve Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Meliha K. (61) ile Emine K. (28), A.S. (7), E.E.S. (2) ve H.S. (9) ise yaralandı.

Kazanın ardından karayolu karayolu adeta savaş alanına dönerken, yaralılar ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen babasını görünce feryat etti

Kazanın ardından ölü ve yaralıların yakınları olay yerine geldi. Ceset torbasındaki babasını gören bir kişi, bir süre babasının cenazesine sarılıp, "baba, babam" diyerek feryat etti.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri inceleme yaptı.