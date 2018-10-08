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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:43

Otopark kavgasında silahlar konuştu

Zonguldak’ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının şoförü ile otomobil sürücüsü arasında, otopark meselesinden tartışma çıktı. Tartışmada otomobil sürücüsü belinden çıkardığı tabancayla...

Otopark kavgasında silahlar konuştu
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Zonguldak’ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının şoförü ile otomobil sürücüsü arasında, otopark meselesinden tartışma çıktı. Tartışmada otomobil sürücüsü belinden çıkardığı tabancayla bir el ateş ettikten sonra silahı tutukluk yapınca, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının park edildiği noktaya ismi öğrenilemeyen sürücü kendi aracını park etti. Servis sürücüsü ve firma yetkilileri, araç sürücüsünden aracını başka yere bırakmasını istedi. Çıkan tartışma sonrası araç sürücüsü belindeki tabancayı çıkararak bir el yere ateş etti. Tartıştığı kişilerden Refik G.’ye doğrulttuğu silahı tutukluk yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Otobüs firması çalışanları ise kaçan sürücünün aracının camına vurarak zarar verdi. Polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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