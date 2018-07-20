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20 Temmuz 2018 Cuma 12:08

Oturduğu parkta tartıştığı kişilerce bıçaklandı

Karaman’da bir kişi işyerinin karşısında bulunan parkta oturduğu sırada tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Oturduğu parkta tartıştığı kişilerce bıçaklandı
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Karaman’da bir kişi işyerinin karşısında bulunan parkta oturduğu sırada tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi’ndeki Nusret Uysal Çocuk Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dövmecilik yapan Barış A. (34) işyerinin karşısındaki parkta otururken yanına gelen üç kişi ile dövme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Barış A., parktakilerin gözü önünde sol bacağından bıçaklandı. Bıçaklayan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, Barış A., oturduğu bank üzerinde kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kan kaybeden Barış A’nın ayağına bezlerle tampon yaptı. Barış A. daha sonra gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Barış A’yı bıçaklayarak kaçan şahsı yakalaya bilmek için çalışma başlattı.
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