Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 21:03

Oyuncak el bombası paniğe neden oldu

Bahçelievler Yenibosna’da bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan oyuncak el bombası polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan D-100 Güney Yanyol, yapılan incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Oyuncak el bombası paniğe neden oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Bahçelievler Yenibosna’da bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan oyuncak el bombası polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan D-100 Güney Yanyol, yapılan incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii D-100 Güney yanyol üzerinde bir AVM’ye yakın noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’ye alışveriş için giden vatandaşlar kaldırımda el bombasına benzeyen cismi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, el bombasına benzeyen cismin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İnceleme sırasında D-100 güney yanyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinde el bombası olduğu sanılan cismin oyuncak el bombası olduğu anlaşıldı. Paniğe neden olan oyuncak el bombası polis ekipleri tarafından kaldırılırken, kapatılan yol kısa bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<