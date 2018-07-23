Oyuncu Canan Hoşgör’ü dolandırdığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ü 182 bin 76 dolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, ’Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı.

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ü 182 bin 76 dolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, ’Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, 25 Haziran 2018 tarihinde hesabında bulunan 182 bin 76 doları çeken Canan Hoşgör, arkadaşı Ayşe C.’nin Çekmeköy’deki evine gitti. Misafirlikteyken parası çalınan Canan Hoşgör, arkadaşı Ayşe C.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra kayıplara karışan Ayşe C.’nin şoförlüğünü yaptığı iddia edilen Barış E. ve onun arkadaşı Ali E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler Barış E. ve Ali E., ’beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkeme sorgusunun ardından şüpheli Ali E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Barış E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Şüphelilerden Barış E.’nin emniyetteki sorgusunda, Ayşe C.’nin yanında 2-3 yıldır şoför olarak çalıştığını söyleyerek, "Ayşe Hanım ’bir evrak işim var bana yardımcı olur musun, ama bunu kimse bilmeyecek. Canan Hoşgör’ün aracında bir çanta içinden evrakı değiştireceksin’ dedi. Ben de, ’Bu işi yapamam, denetimli serbestliğim var, bu iş beni aşar’ dedim. Mahalleden arkadaşım Ali E.’yi tavsiye ettim" dedi.

“Tekrar uyku hapı istedi”

Ali E.’nin kuryeyle Ayşe C.’nin adresine uyku hapı yolladığını belirten Barış E., Ayşe C.’nin ilacı Canan Hoşgör’ün içkisine kattığını ifade etti. Haptan etkilenen Canan Hoşgör’ün kardeşiyle eve gitmesi üzerine sonuç alamadıklarını vurgulayan Barış E., Ayşe C.’nin isteği üzerine Ali E.’den tekrar uyku hapı daha aldığını kaydetti. Şüpheli, "Ofise gittim. Hapı Ayşe Hanıma verdim. O esnada Canan Hanım geldi. Ben oradan ayrıldım. Yarım saat sonra Ayşe Hanım WhatsApp üzerinden mesaj atarak, ’Canan’ın arabasının kapısı açık, arkadaşın evrağı oradan alsın’ dedi. Ben kapıda bekleyen aracın resimlerini çekerek Ali’ye attım. Ali araca gitti ancak Ayşe Hanımın bahsettiği evrağı bulamadı. Ali de oradan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

“Durgun, yüzü soluk gördüm”

Şüpheli ifadesinin devamında, aradan 5-6 saat geçtikten sonra Ayşe C.’nin kendisini aradığını dile getirerek, "Çekmeköy’deki evine çağırdı. Canan Hanım ile oraya gideceğini söyledi. Canan Hanımı durgun, yüzü soluk, gözlerinin etrafı morarmış, çökmüş gibi bir halde gördüm. Kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Sabah Ayşe Hanım aradı. ’O iş tamam eve gelebilir misin’ dedi. Hırsızlık olayına karışmadım" diye konuştu.

"Hırsızlığı öğrenince ihbar ettim”

Şüpheli Ali E. ise emniyetteki sorgusunda, Ayşe C.’nin Barış E. üzerinden kendisine ulaştığını söyleyerek, çantadan bir evrak çalmasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini, hırsızlık olayını öğrendikten sonra da Canan Hoşgör’ü arayarak olayı ihbar ettiğini kaydetti.

Firari şüpheli Ayşe C.’yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.