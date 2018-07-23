Oyuncu Canan Hoşgör’ü dolandırdığı iddia edilen arkadaşı tutuklandı

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ü dolandırdığı iddia edilen arkadaşı, “beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma” suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, 25 Haziran tarihinde hesabında bulunan 182 bin 76 doları çeken Canan Hoşgör, arkadaşı Ayşe C.’nin Çekmeköy’deki evine gitti. Misafirlikteyken parası çalınan Hoşgör, arkadaşı Ayşe C.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın ardından Ayşe C.’nin şoförlüğünü yaptığı iddia edilen Barış E. ve onun arkadaşı Ali E. gözaltına alındı. Barış E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ali E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli Ayşe C. ve onun yakını Burcu E. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Ayşe C., mahkemedeki ifadesinde Canan Hoşgör’ü 2 yıldır tanıdığını söyleyerek, “Canan Hanım 25 Haziran’da beni arayıp ‘evdeysen sana geliyorum’ dedi, konum atmamı istedi. Kendisine konum attım. Bana personel ile ilgili dosya getirdi. Sigorta işlemlerini yaptırdı. Kendisinin çarpıntısı olduğunu söyleyerek su istedi. Ben de kendisine su ikram ettim. Daha sonra kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek ‘Sana geçelim’ dedi. Ben de kabul ettim” ifadelerini kullandı.

Birlikte ofisinden çıkarak Çekmeköy’deki evine gittiklerini söyleyen Ayşe C., “Canan Hanım bana kötü bir gün geçirdiğini söyleyerek, ‘Bu gece sende kalabilir miyim?’ dedi. İlerleyen saatlerde ben iki kadeh alkol aldım. Canan Hanım alkol almadı. Gece 01.00-02.00 arasında Canan Hanım uyanmış koltukta telefonuyla oynuyordu. Ben de kahvaltı için ekmek almaya çıkıp geldim. Beraber kahvaltı yaptıktan sonra Canan Hanım çantasının olmadığını söyledi. Ben de, ‘Şaka yapıyorsun’ dedim” diye konuştu.

Şüpheli Burcu E. ise, “Canan Hanım 17.30 sıralarında eve geldi. Hep beraber yemek yedik. Sonra çocukları alıp anneannelerinin evine bıraktım. Ertesi gün saat 11.00 sıralarında tekrar Ayşe Hanım’ın evine gittim. Bana, ‘Elini hiçbir yere sürme, çünkü eve hırsız girdi. Çocuklarla beraber havuza gidin’ dedi. Biz de o gün gün boyu havuzdaydık. Akşam saatlerinde çocukları Ayşe Hanım’a teslim ettim. Ertesi sabah Ayşe Hanım beni arayarak karakola gideceğini söyledi ve çocukların başında durmamı istedi, ben de gittim. Daha sonra Ayşe Hanım beni bilmediğim bir numaradan arayarak, çatı katında bulunan kahverengi çantayı almamı, aynı zamanda bazanın altında bulunan gri eşofmanın alındaki paraları da almamı söyledi. Çocuklarını anneannelerine bırakmamı istedi. Ben daha sonra taksi çağırdım. Çocuklarla beraber taksiye binerken polis bizi durdurdu. Bildiğim bu kadar, suçsuzum” dedi.

Mahkemece sorgusu tamamlanan şüpheli Burcu E., “beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Ayşe C. ise aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.