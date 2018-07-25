Oyuncu Gülden Dudarık’ın evi beton altında kaldı, kardeşi ölümden döndü

Oyuncu Gülden Dudarık’ın Beşiktaş’ta bulunan evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvar nedeniyle oda içerisine beton dökülürken Gülden Dudarık’ın kardeşi, duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Gülden Dudarık’ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık’ın evinin duvarı yıkıldı. Yıkılan duvar nedeniyle odanın içine beton doldu. Yıkılan duvar ve beton nedeniyle bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Dudarık, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri, odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvar tahtalarla kapatıldı. Yapılacak tespitlerin ardından duvar tekrar örülecek.

“7 gündür gitmediğim yer kalmadı”

Bir haftadır sonuç alamadıklarını söyleyen oyuncu Gülden Dudarık, “Yan taraftaki inşaat çalışması esnasında buraya normalde kalıp çakmaları gerekiyor, ama çakmıyorlar. Dolayısıyla döktükleri çimentoyu duvar taşımıyor, bütün yükü duvara verdiği için. Bizim duvar da kalıp gibi döküyor ve bütün çimento odanın içine yayılıyor. Bütün eşyalar zarar ziyan. Normalde Beşiktaş Belediyesinin imardan, yapı denetimden gelip olay tespiti yapıp tutanak tutması gerekiyor. Yarın 7 gün olacak 7 gündür gitmediğim yer kalmadı, hala bir tutanak tutulmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık gelip inceleme yapacak. Önce tabi yapı denetimin tutanak tutması gerekiyor. Ve onun da sürecinde işlemesi gerektiği için şuan hala böyle, tamiratı yapılmıyor. Eşyalarımın da zararını karşılama niyetinde değiller. Sürekli bir şey söylüyorlar. ‘İkinci eli yok mu? Tamiri yok mu? Birkaç parça işte.’ onun dışında bir şeye karıştıkları yok” dedi.

Oyuncu Gülden Dudarık, “Olaydan sonra inşaat sahiplerinden hiç kimse yoktu. Ben belediyeye şikayette bulunana kadar. Ertesi gün geldiler, inşaatı durdurdular. Onun üzerine aradılar beni. Ondan sonra yine yoklar ortada. Bekliyoruz, mağdurum, bir sürü zarar ziyan. Kardeşim saniyelerle kurtuldu. Karşısında çalışma masası var. Kardeşim kalkıyor, duvar yıkılıyor ve yatak duvara yapışıyor. Çalışma masası pert. Kardeşim yatıyor da olabilirdi. Ama bu durum kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.