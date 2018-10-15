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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41

Öz anneden çocuklara şiddete mahalleli isyan etti

Adana’da kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının 2 çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti.

Öz anneden çocuklara şiddete mahalleli isyan etti
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Adana’da kocası tarafından terk edilen ve annesiyle yaşayan hamile bir kadının 2 çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını öne süren mahalleli isyan etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Merve Görgün 8 yıl önce İsmail Görgün ile evlendikten sonra çiftin en büyüğü 7 olmak üzere 2 çocuğu dünyaya geldi. Aile, maddi sıkıntı yaşamaya başlayınca çift arasında geçim sıkıntısından dolayı kavga başladı. Koca İsmail Görgün ise daha sonra 2 çocuğunu ve hamile olan eşini bırakarak evden kaçtı. Bu durumu kaldıramayan genç kadın ise iddialara göre çocuklarına sürekli şiddet uygulamaya başladı.

Çöplüğü andıran evde yaşam savaşı veren çocukların bir de anne şiddetinden dolayı her gün ağlamaya başladığını gören mahalleli, buna dayanamayarak duruma isyan etti. Vatandaşlar, 155 polis imdat hattını arayarak, "Mahallede çocuklarına şiddet uygulayan anne var" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine olay yerine polis geldi.

Polisi karşısında gören anne ise "Çocuklarımı vermem" diyerek ağlamaya başladı. Polis ekipleri haklarında şikayet olduğunu belirterek, kadını ikna edip çocuklarıyla birlikte polis merkezine götürdü.

Öte yandan mahalledeki kadınlar ise kadının çocuklarını sürekli dövdüğünü ve vicdanen çok rahatsız oldukları öne sürerek son çare olarak polisi aramak zorunda kaldıklarını söyledi.
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