Öz kardeşini infaz eden DEAŞ’lı ile birlikte 6 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kardeşini başından vurarak öldüren DEAŞ terör örgütü infazcısı ile birlikte 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden, bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan görüntülerden kimliği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Kayseri’de olduğu belirlenen terör örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyon kapsamında örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Muhammed Khurais de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile irtibatta olduğu belirlenen 4 kişi de sonradan gözaltına alındı.

“Kayseri polisinden bir ilk”

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, infaz görüntüleri internette yayınlanan bir DEAŞ infazcısını ilk defa canlı olarak yakaladı.

DEAŞ’lı teröristin, aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz ettiği görüntülerde, video paylaşım sitesinde paylaşıldı. Görüntülerde, teröristin kardeşini infaza götürdüğü ve başına silah dayadığı anlar görüldü. Terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklının Kayseri’de yakalanmadan önce Kırşehir’de saklandığı ev tespit edildi. Evde ele geçirilen eşyalar arasında sözde DEAŞ bayrağı önünde bir düğünde ve bir infaz anında çekilmiş fotoğraf da yer alıyor.



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Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile birlikte 6 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.