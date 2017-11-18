Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 09:01

Öz kardeşini infaz eden DEAŞ’lı ile birlikte 6 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kardeşini başından vurarak öldüren DEAŞ terör örgütü infazcısı ile birlikte 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öz kardeşini infaz eden DEAŞ'lı ile birlikte 6 kişi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kardeşini başından vurarak öldüren DEAŞ terör örgütü infazcısı ile birlikte 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden, bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan görüntülerden kimliği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Kayseri’de olduğu belirlenen terör örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyon kapsamında örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Muhammed Khurais de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile irtibatta olduğu belirlenen 4 kişi de sonradan gözaltına alındı.

“Kayseri polisinden bir ilk”

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, infaz görüntüleri internette yayınlanan bir DEAŞ infazcısını ilk defa canlı olarak yakaladı.

DEAŞ’lı teröristin, aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz ettiği görüntülerde, video paylaşım sitesinde paylaşıldı. Görüntülerde, teröristin kardeşini infaza götürdüğü ve başına silah dayadığı anlar görüldü. Terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklının Kayseri’de yakalanmadan önce Kırşehir’de saklandığı ev tespit edildi. Evde ele geçirilen eşyalar arasında sözde DEAŞ bayrağı önünde bir düğünde ve bir infaz anında çekilmiş fotoğraf da yer alıyor.

Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 8 kişiden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile birlikte 6 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<