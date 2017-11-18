Öz kardeşini infaz eden DEAŞ’li ile irtibatlı 6 kişiden 4’ü tutuklandı

Kırşehir’de sosyal medya hesabından öz kardeşinin infaz görüntülerini paylaşan DEAŞ’li Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile irtibatlı olduğu öne sürülen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma...

Kırşehir’de sosyal medya hesabından öz kardeşinin infaz görüntülerini paylaşan DEAŞ’li Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile irtibatlı olduğu öne sürülen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin Kırşehir ve Eskişehir’de gözaltına aldığı Suriye ve İran uyruklu 4 kişi emniyette sorgulandı. Emniyette yapılan sorgulamada şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda polis 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.H.İ., H.H.İ., M.A.İ., ve A.A.K. sevk edildikleri adli merciler tarafından ‘terör örgütü DAEŞ’ üyeliği suçlaması ile tutuklandı.



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A.A.F. ve M.A.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.