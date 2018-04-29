Özden Örnek hayatını kaybetti

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, bu sabah Koç Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Özden Örnek, 3 ay önce oğlu 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek’i de kanserden kaybetmişti.

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