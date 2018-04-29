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29 Nisan 2018 Pazar 09:38

Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, İstanbul’da Koç Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Özden Örnek hayatını kaybetti
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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, İstanbul’da Koç Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, bu sabah Koç Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Özden Örnek, 3 ay önce oğlu 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek’i de kanserden kaybetmişti.

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.
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