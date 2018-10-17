(Özel) 10 saniyede 50 bin liralık motosikleti çaldılar

Ümraniye’de kasklı iki hırsız, bir hastanenin önünde park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti yaklaşık 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Ümraniye’de kasklı iki hırsız, bir hastanenin önünde park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti yaklaşık 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.50 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir hastanenin önüne gelen kasklı 2 hırsız, park halinde olan motosikletin yanına geldi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar, kaşla göz arasında yaklaşık 10 saniyede 50 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız motosikletin yanına geliyorlar. 10 saniyede motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlık yalamak için çalışma başlattı.