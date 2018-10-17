ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:04

(Özel) 10 saniyede 50 bin liralık motosikleti çaldılar

Ümraniye’de kasklı iki hırsız, bir hastanenin önünde park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti yaklaşık 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

(Özel) 10 saniyede 50 bin liralık motosikleti çaldılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ümraniye’de kasklı iki hırsız, bir hastanenin önünde park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikleti yaklaşık 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.50 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir hastanenin önüne gelen kasklı 2 hırsız, park halinde olan motosikletin yanına geldi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar, kaşla göz arasında yaklaşık 10 saniyede 50 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız motosikletin yanına geliyorlar. 10 saniyede motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızlık yalamak için çalışma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku