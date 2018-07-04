(Özel) 2 kişinin öldüğü kazada alkollü otomobil sürücüsüne 7,5 yıl hapis

Pendik’te 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan alkollü otomobil sürücüsü 9 yıl hapse çarptırıldı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Son sözü sorulan sanık, “Arkadaşlarımı kaybettiğim için zaten yeterince üzgünüm. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Pendik’te 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan alkollü otomobil sürücüsü 9 yıl hapse çarptırıldı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Son sözü sorulan sanık, “Arkadaşlarımı kaybettiğim için zaten yeterince üzgünüm. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Pendik’te 11 Ocak 2018 tarihinde iddiaya göre, alkol alan Halil İbrahim Akar (46), Kızıl Ahmet İmre (45) ve Güven Maden (30) eve gitmek için yola çıktı. Halil İbrahim Akar’ın kullandığı 34 VBZ 34 plakalı araç Kaynarca mahallesi Ankara istikametinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Güven Maden ve Kızıl Ahmet İmre hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin otomobil sürücüsü Halil İbrahim Akar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

205 promil alkollü olduğu tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna göre Halil İbrahim Akar’ın asli kusurlu, maktüllerin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca Akar’ın 205 promil alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Halil İbrahim Akar cezaevinden getirildi. Kazada hayatını kaybeden Güven Maden ve Kızıl Ahmet İmre’nin yakınları ile katılan avukatı Serhat Kamil Zor salonda hazır bulundu.

“Bilinçli taksir söz konusu değildir”

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Kızıl Ahmet İmre’nin kanında uyuşturucu bulunmuştur, bu da savunmalarımızı doğrular niteliktedir. Ayrıca bu ölen aracın arkasında uyuşturucu kullanmaktadır. Yoğun bir duman olduğu için sanığın aracı kullanırken görüş mesafesini düşürmüştür, bu da sanığın kusur durumunu etkiler bir görüştür. Uzman raporu alınmasını talep ediyoruz. Bilinçli taksir söz konusu değildir, basit taksir söz konusudur. Müvekkil neticeyi öngörememiştir” dedi.

Katılan avukatı Serhat Kamil Zor ise, “Sanık avukatının uzman görüşü alınması talebini kabul etmiyoruz. Sanık 205 promül alkollüdür. Araçta uyuşturucu içildiğini ispatlayan bir husus da bulunmamıştır. Deliller toplanmıştır, karar verilsin” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık savukatının uzman raporu aldırılması talebinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

“Emniyet kemeri taksalardı araçtan sağlam çıkabilirlerdi”

Sanık avukatı esas hakkındaki savunmasında, olayda bilinçli taksir olmadığını belirterek, “Araç içerisinde bulunanların tamamı alkollüdür. Ayrıca emniyet kemeri takmamaları nedeniyle bu sonuç meydana gelmiştir. Emniyet kemeri takmış olsalardı araçtan sağlam çıkabilirlerdi” diyerek sanığın beraatini istedi.

“Arkadaşlarımı kaybettim, üzgünüm”

Son sözü sorulan sanık Halil İbrahim Akar, “Arkadaşlarımı kaybettiğim için zaten yeterince üzgünüm. Söyleyecek bir şeyim yok, tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanığa 7,5 yıl hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Halil İbrahim Akar’ı önce “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada iyi hal indirimi uyguladı. Mahkeme, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.