(Özel) 30’a yakın suç kaydı bulunan ve gözaltına alınan şahıs jandarmaya saldırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 30’a yakın suç kaydı bulunan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.D. isimli şahıs, direndiği jandarma ekiplerinin aracına da zarar verdi. Şahsın jandarmayı kışkırtarak kendisine zarar vermesi ve hastaneden darp raporu alabilmek için böyle bir olaya kalkıştığı iddia edilirken yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 30’a yakın suç kaydı bulunan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.D. isimli şahıs, direndiği jandarma ekiplerinin aracına da zarar verdi. Şahsın jandarmayı kışkırtarak kendisine zarar vermesi ve hastaneden darp raporu alabilmek için böyle bir olaya kalkıştığı iddia edilirken yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerine bir kişinin evinin içerisinde darp edildiği anonsu geldi. İhbarı alan jandarma ekipleri, kısa sürede konunun yaşandığı eve intikal etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince evde adamı darp etmek isteyen S.D. isimli şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Jandarma ekip aracına konulan şahıs bir anda küfürler ederek, araca tekmeler savurmaya başladı. Daha sonrasında elindeki kelepçe ile aracın camlarına vurmaya başlayan şahıs jandarma ekiplerince araçtan dışarı çıkarıldı.

"Şahıs güçlükle kontrol edildi"

Ekip aracına verdiği zarar sonrasında dışarı çıkartılan şahsı, jandarma ekipleri konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleştirilmeye çalışılan şahıs bir anda bağırmaya başlayarak darp edildiğini ve ambulans istediğini söyleyerek kendini yere attı. Bir süre yerde hareketsiz kalan S.D. daha sonrasında tekrardan hareketlenerek jandarmaya küfürler savurmaya ve direnmeye başladı. Ekiplerce güçlükle kontrol altına alınan şahıs götürüldüğü hastanede de olaylar çıkarttı.

Serbest kaldı"

Geçirildiği sağlık kontrolü sonrasında daha öncesinde 30’a yakın suç kaydı olan ve ’Görevli Kolluk Kuvvetine Mukavemet’, ’Kamu Malına Zarar Verme’, ’Görevli Memura Hakaret’, ’Haneye Tecavüz’ ile ’Darp’ suçlamalarından hakim karşısına çıkan S.D. serbest bırakıldı. Serbest kalan şahsın jandarmanın kendisini darp ettiğini iddia ederek rapor aldığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunduğu öğrenildi.