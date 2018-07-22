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22 Temmuz 2018 Pazar 08:50

(Özel) Ağaçta mahsur kalan yaralı karganın imdadına kadın itfaiyeci yetişti

Ağaç dallarına dolanmış yaralı karganın imdadına, itfaiye ekipleri yetişti. Merdiven ile ağaca uzanan kadın itfaiyeci, mahsur kalan kargayı kurtardı. Başarılı geçen karga kurtarma operasyonu sonunda bir vatandaş, elleriyle yaralı kargaya su içirmeye çalıştı.

(Özel) Ağaçta mahsur kalan yaralı karganın imdadına kadın itfaiyeci yetişti
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Ağaç dallarına dolanmış yaralı karganın imdadına, itfaiye ekipleri yetişti. Merdiven ile ağaca uzanan kadın itfaiyeci, mahsur kalan kargayı kurtardı. Başarılı geçen karga kurtarma operasyonu sonunda bir vatandaş, elleriyle yaralı kargaya su içirmeye çalıştı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bir karga, üzerine konduğu ağaç dallarına dolanarak mahsur kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini arayarak mahsur kalan karga için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dallara dolanarak mahsur kalan karga için itfaiye aracının merdivenini kullandı. Merdivenin sepetine binen kadın itfaiyeci mahsur kalan karganın dolandığı dalları keserek onu kurtardı. Yaralı kargayı bırakmayan itfaiye görevlilerine bir vatandaş yardım ederek elleri ile su içirmeye çalıştı. Yaralı karga tedavi edilmek üzere itfaiye aracında veterinere götürüldü.
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