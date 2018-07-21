ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:28

(Özel) Aniden alev alan ticari taksiyi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

Kağıthane’de seyir halindeyken aniden alev alan ticari taksiyi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kısa sürede alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

(Özel) Aniden alev alan ticari taksiyi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kağıthane’de seyir halindeyken aniden alev alan ticari taksiyi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kısa sürede alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Silahtar caddesi üzerinde bir ticari takside çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam 18.00 sıralarında seyir halinde olan Engin Akyasak yönetimindeki 34 TDT 80 plakalı ticari taksiden bir anda alevler yükselmeye başladı. Araçtan alevler çıktığını gören Akyasak, otomobili sağa çekerek ön kaportasını açıp kontrol etti. Alevleri gören Akyasak, araçta yangın tüpü olmadığı için anda panikledi. Aracın yandığını gören diğer sürücüler yangını söndürmek için seferber oldu. Vatandaşlar kısa sürede araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O esnada oradan geçen su satan bir vatandaş da damacana ile gelip aracın içine su döktü.

Taksi şoförü Engin Akyasak, “Birden arabanın sağ tarafında yangın gördüm. Ondan sonra hemen sağa çektim. Sağ olsun arkadaşlar geldi söndürdük. Şimdi itfaiyeyi bekliyoruz rapor tutacak” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku