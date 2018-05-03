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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:07

(Özel) Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik

TEM Otoyolu’nda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Özel) Bacak bacak üstüne atan motosiklet sürücüsünün adeta bir kahvesi eksik
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TEM Otoyolu’nda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde 34 LA 1295 plakalı motosikletiyle bacak bacak üstüne atarak trafikte seyir halinde olan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Umursamaz sürücünün tek elle direksiyon kullandığı anlar seyir halinde olan diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, ara sıra da cep telefonunu kontrol etmesi “pes artık” dedirtti. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bacak bacak üstüne atarak ilerlediği ve bir eli ile motosikletin kontrolünü sağladığı görülüyor.
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