(Özel) Bahçelievler’de piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki ele geçirildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçede bir adrese yaptığı operasyonda, piyasa değeri 30 bin lira olan sahte alkol ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçede bir adrese yaptığı operasyonda, piyasa değeri 30 bin lira olan sahte alkol ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığını tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki, boş içki şişesi, şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Operasyon esnasında adreste olan bir kişi de gözaltına alındı.