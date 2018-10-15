ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:27

(Özel) Bahçelievler’de piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki ele geçirildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçede bir adrese yaptığı operasyonda, piyasa değeri 30 bin lira olan sahte alkol ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.

(Özel) Bahçelievler'de piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçede bir adrese yaptığı operasyonda, piyasa değeri 30 bin lira olan sahte alkol ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığını tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan sahte içki, boş içki şişesi, şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Operasyon esnasında adreste olan bir kişi de gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku