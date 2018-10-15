(Özel) Bakırköy’de dehşet yaşatan zanlının korunduğu iddia edildi

Bakırköy’de aracını vatandaşların üzerine sürerek dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen’in, geçtiğimiz yıl Ataköy’de çevreye pompalı tüfekle ateş açarak 2 kişiyi yaralamasına rağmen tutuklanmadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda darp edilen Arif Özet’in avukatı Nurhayat Akman, Göçmen’in anne babasının nüfuzu nedeniyle korunduğunu anlattı.

Bakırköy’de Görkem Sertaç Göçmen (21) iki hafta önce kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra aracını vatandaşların üzerine sürerek dehşet yaşatmıştı. Bu olaydan sonra tutuklanan Göçmen’in geçtiğimiz yıl Ataköy’de lojmanların 7’inci katından ses bombası atıp halkın üzerine ateş açtığı ve 6 kişiyi yaralamasına rağmen tutuklanmadığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Göçmen’in darp ettiği mağdur Arif Özet ve Ali Emre Peker’in avukatı Nurhayat Akman, o dönemde yaşananları anlattı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayla bu yıl gerçekleşen olay arasında benzerlikler olduğuna dikkat çeken Akman, "Olay tarihinde yine sanık Görkem kız arkadaşıyla beraber Kavaklı Park işletmesinin dışında Atilla İlhan Parkı’nda otururken kız arkadaşını hırpalıyor. Dövdüğüne ilişkin tanıklarda var. Gayri ihtiyari Kavaklı Park’ın işletmecisi olan Arif bey de daha dikkatli bakıyor. Bu arada sanıkla göz göze geliyorlar. Sanık ‘Sana önüne bak demedim mi lan?’ diyerek onun üzerine saldırıyor. Arif beyde kendini siper etmek için sandalyeyi göğsüne koyuyor. Bacakları sandalyenin dışarıya bakacak şekilde. Amacı sadece çocuğun gelmesini engellemek. Arkasından Göçmen, garsonların ellerinden kurtuluyor ve tehdit ederek ‘Bekleyin, geliyorum siz göreceksiniz’ diyor. Daha sonra olay yerinden ayrılıyorlar. Bu olayın 5 dakika geçmeden üzerinden Savcılık Lojmanları’nda halka ateş açılmaya başlanıyor. Bu silah atışları sırasında halktan yaralananlar oluyor. Hatta Ataköy’de bulunan Savcılık Lojmanları’na baskın gibi de algılanmış olabilir olay. Bir dolu polis yığılıyor“ ifadelerini kullandı.

“Bir öfke kontrolü yok”

Olayın önce üstünün örtüldüğünü ardından 3 ayrı tefrikaya bölündüğünü dile getiren avukat Akman, “Açıklanamamış diye herkesin gözleri önünde cereyan eden bir olay var. Sonra bu dosya halinde soruşturma konusu olduğunda saklandı. Örtüldü üzeri. Ataköy Karakolu’ndan çağırmışlar müvekkillerimi. Ben oraya gittim. Fakat sanık yok. Niçin beklediğimizi bilmiyorum. Sanık başka bir karakolda. Biz başka bir karakoldayız. Biz olayın bu haliyle kaldığını biliyoruz. Daha sonra öğrendik ki rapor alınmış. Sanki olay farklı bir şekilde yaşanmış gibi çarpıtılarak soruşturma bu şekilde devam edilmeye başlandı. Dosya soruşturma aşamasında 3 ayrı şekilde tefrik edilmiş. Bir tanesinde silahtan yaralanan kişilerle alakalı, bir dosya da benim müvekkillerim şikayetçi, diğer dosyada da sanığı biziz ve Göçmen’e etkili eylemde bulunmuşuz. Sanki bu olay bizden çıkmış gibi bu şekilde bir dosya hazırlandı. O akşam salındı zaten. Böyle bir olaydan sonra 1 saat gözaltında kalmadı. Bir öfke kontrolü yok. Bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Siz bunu hiç olmazsa tedavi ettirin. Bu psikolojik bir rahatsızlık olabilir. Gayet sağlıklıymış gibi hiçbir şey yapılmadı. Bu olayın arkasından 4 gün sonra müvekkillerimden garson olarak çalışan Emre Peker evine giderken takip edilerek önü silahlı sopalı kişilerle kesildi ve kafası parçalandı. Yoğun bakımda kaldı“ diye konuştu.

“Hiç kimsenin korunmadığı adil bir yargılama bekliyorduk”

Normal bir ailenin çocuğu olsanız böyle bir korunmanın mümkün olamayacağını belirten Akman“ Ben çok iyi biliyordum bu olayın tekrarlanacağını. Böyle bir olay bekliyordum. Maalesef buradan Bakırköy’deki vahim olaya geldik. İkisinde de kamunun üzerine düşünmeden saldıran bir insan var. Şimdi tutuklandı. Normal bir ailenin çocuğu olsanız, evinizin bahçesinden halkın oturduğu bir parka ses bombası atsanız, silahla tarasanız, şu an tutuklu musunuz? Tutuklusunuz. Biz de böyle bir şey bekliyorduk. Bu olayında içinde yer aldığı bir iddianame ve bir adil yargılama bekliyorduk. Hiç kimsenin korunmadığı kamunun korunduğu. Maalesef böyle bir şey olmadı “ şeklinde konuştu.