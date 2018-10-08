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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:23

(Özel) Beşiktaş’ta feci kaza: 2 yaralı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonucu otomobil refüjde asılı kalırken, 2 kişi yaralandı. Kaza anında yaşanan panik ise kameralara...

(Özel) Beşiktaş'ta feci kaza: 2 yaralı
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Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen araca çarptı. Kaza sonucu otomobil refüjde asılı kalırken, 2 kişi yaralandı. Kaza anında yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Beşiktaş Beşiktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dolmabahçe Caddesi üzerinden Ortaköy istikametine seyir halinde olan 34 TC 9927 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mustafa Hançerli, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki bariyeri çarparak parçaladıktan sonra karşı yönden gelen Esra Gülsever idaresindeki 34 KG 1622 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Hançerli’nin aracında bulunan Ökkeş Hançerli ve kadın sürücü Gülsever hafif şekilde yaralandı.

Lüks otomobil refüjde asılı kaldı

Öte yandan, kaza sonrası demir bariyerleri parçalayan lüks otomobil, refüjde asılı kaldı. Caddenin bir şeridinin kapandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.Askıda kalan araç, trafik çekici yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. Aracı orada gören vatandaşlar ise şoke oldu. Yaşanan kaza ve panik anları ise kameralara yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
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