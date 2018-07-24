ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 08:57

(Özel) Beşiktaş’ta kanalizasyon kanalına düşen köpek kurtarıldı

Beşiktaş’ta kanalizasyona düşen köpek, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Özel) Beşiktaş'ta kanalizasyon kanalına düşen köpek kurtarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Beşiktaş’ta kanalizasyona düşen köpek, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta bir köpek kanalizasyona düştü. Köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Beşiktaş Çevre ve Kentsel Arama Kurtarma Derneği ekipleri, köpeği üç bacanın arasında hareket halinde buldu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında köpek düştüğü kanalizasyondan kurtarıldı.

Kurtarılan köpek kontrol altına alınırken, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Köpeğin kuyudan çıkarılışı ve yaşanan sevinç ise Beykoz’da yaşanan ’Kuyu’ köpek olayını akıllara getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku