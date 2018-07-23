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23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51

(Özel) Beyoğlu’nda kapkaççı dehşeti kamerada

Beyoğlu’nda taksiyle evlerine gelen 2 kadın, arabadan indikleri sırada kapkaççı dehşeti yaşadı. Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadını yerlerde sürükledi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Özel) Beyoğlu'nda kapkaççı dehşeti kamerada
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Beyoğlu’nda taksiyle evlerine gelen 2 kadın, arabadan indikleri sırada kapkaççı dehşeti yaşadı. Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadını yerlerde sürükledi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Temmuz günü Beyoğlu Hacı Ahmet Meydanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 2 kapkaççı ticari taksi ile evine gelen kadınları görünce takip etmeye başladı. Taksiden inen kadınların bina girişinde kapıyı açmaya çalıştığını fark eden kapkaççılar koşarak kadınların yanına gelip birinin çantasını aldı.

Çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükledi

Kapkaççının saldırısı sonrası çantasını bırakmak istemeyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükledi. Daha sonra çantayı alan kapkaççı hızla olay yerinden uzaklaştı. Kapkaççılar kaçarak uzaklaşırken, kadının yere düştüğünü gören taksici ve çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.

2 kadının yaşadığı kapkaççı dehşeti çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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